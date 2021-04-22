德國今天表示，儘管彼此有許多歧見，歐洲聯盟（EU）仍需與中國往來，而非選擇更孤立主義的作法。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）與中國外長王毅線上會談，會前他說：「在歐盟，我們同時以夥伴、競爭者、系統性對手來形容中國。在這3個面向，我們都需要與北京保持有力、可持續的溝通管道，脫鉤是錯誤之路。」

柏林警告不要脫鉤，與北京長久以來反對國與國間脫鉤的立場一致；美國在川普政府期間屢屢浮出美中脫鉤的聲音。

王毅後來在與馬斯的會談時表示，去年以來中德關係大致穩定，而中德這種主要經濟體應共同抵制「脫鉤逆流」，以維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定。

王毅強調，作為有全球影響力的大國，中德雙方要堅持維護真正的多邊主義。中方不贊同重新以意識形態劃線，搞新的集團對抗，更反對搞「小圈子」、鼓吹「新冷戰」，甚至基於虛假資訊任意實施單邊制裁。中德雙方應共同做多邊主義的維護者、全球發展的貢獻者。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1100422

(中央社)