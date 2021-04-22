台灣始祖級YouTuber蔡阿嘎過去以詼諧有趣影片，受到網友喜愛，和老婆二伯結婚後，先後生下兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，影片主題也都轉型成他們家庭生活和親子互動；近期蔡阿嘎記錄蔡桃貴成長點滴的影片中，發現2歲的他已能看懂4歲的課本，網友們注意到二伯耐心的育兒方式，陪伴蔡桃貴閱讀，難怪能「超前部屬」，更紛紛誇鑽他以後說不定是學霸。

蔡阿嘎從大兒子蔡桃貴出生後，就以影片的形式替他做成長日記，在21日最新內容是記錄二伯陪蔡桃貴閱讀，畫面中看到二伯讓2歲的蔡桃貴讀適用於4歲的課本，沒想到完全難不倒蔡桃貴，幾乎答對書裡大部分的題目。

2歲半的蔡桃櫃已能看懂4歲的課本。(圖/ 摘自蔡阿嘎YT)

看到蔡桃貴聰明又可愛的樣子，蔡阿嘎忍不住驕傲地說，「蔡桃貴整個超前部屬了！2歲半已經可以看懂4歲的課本了耶」，也補充說愛妻二伯功不可沒，「二伯有耐心地在旁陪他一起閱讀，也是讓他願意靜下心來學習的原因啊」。

無論是數積木還是車子，又或是唸出書本上的字句，蔡桃貴讀書的模樣萌翻許多人，「桃貴很聰明」、「好厲害，貴貴才2歲就幾乎把書的題目都答對了」、「貴貴從小時候開始會站、到會走、會說話，全部都是進度超前，真的是很厲害的小孩」。

還有不少人注意到二伯育兒方式，不僅有耐心且和蔡桃貴問答時的口氣根本像是幼兒園老師，網友紛紛大讚，「二伯是不是有當過家教，她好會教」、「感覺二伯好適合當幼稚園老師」、「陪伴貴貴學習很重要，讓他以後可以適應不會害怕學習」。

(中時新聞網)