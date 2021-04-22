大專青年暑期工讀月薪2萬4000元， 彰縣府釋出153個工作機會，6月7日抽籤。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府為促進青年學生職場體驗，今年共提供153名暑期工讀職缺，報名期間自110年4月28日至110年5月11日，工讀期間自110年7月1日至110年8月31日，工讀月薪2萬4000元。

彰化縣政府表示，今年縣府府10個用人單位，釋出工讀機會，青年學子可評估各用人單位之工作項目、工作內容及工作地點後擇一報名，將於6月7日於彰化縣政府第一會議室辦理辦理公開抽籤。

暑期工讀適用對象限國內各大專院校之在學學生，不包含各級學校應屆畢業生及專三升專四學生，需在29歲以下學生本人設籍彰化縣滿四個月以上(以開始受理報名日期110年4月28日起算，即109年12月28日以前設籍者。曾錄取彰化縣政府辦理之暑期工讀者不得再次報名，工讀計畫以進用1次為原則。

暑期工讀報名方式採通信報名，請依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰化縣政府勞工處網站下載。或電話洽詢04-7532410陳小姐。

(中時 )