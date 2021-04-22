國民黨議員強調，配餘地不是祖產，民代不要亂帶風向。（陳世宗攝）

台中市議員李中22日譏諷民進黨地方民意代表雙重標準，一樣是政府依法標售配餘地、抵費地，高雄市長陳其邁就是增加市庫收入好棒棒，臺中市長盧秀燕就是賤賣祖產炒地皮。他建議綠營民意代表不妨請教曾經擔任過代書的何文海議員，相信以後就不會再搞不清楚什麼是祖產、什麼是配餘地。

李中表示，高雄市政府先前針對配餘地與抵費地做了些梗圖，且表示那不是賣祖產，臺中市政府也針對配餘地與抵費地做了說明，與高雄市的說明差不多，但綠營民代的對標售配餘地的說法，一邊是好棒棒，一邊就是賤賣祖產炒地皮，這就是典型的雙重標準。

李中說，水湳經貿園區的開發與區內公共設施設置，都是由市政府先出錢，這些開發費用在配餘地標售後，當然要先歸墊，剩餘的經費才進入市地重劃基金、平均地權基金，用來作為日後其他重劃區的開發使用或建設經費，這都是法定程序，議員怎能不知。

另外，綠營民代都忘了過去四年是誰讓臺中市債臺高築的嗎？如果現在的市政府不積極處理重劃區的配餘地，怎麼償還前市長林佳龍瘋狂舉債的八百多億債務？綠營民代一下子說不准賣地，一下子說市府不積極還債，這不是前後矛盾嘛！

李中指出，民意代表為民喉舌理應替市民發聲，但如果學養不足，亂講話甚至於亂帶風向，那就不是市民之福。因此，李中誠懇建議，綠營民代可以向同黨的何文海議員請教，不要再動不動就脫口而出賤賣祖產這樣不專業且雙重標準的話語。

(中時 )