據《每日郵報》21日報導，義大利近日傳出1名男子受雇於當地醫院，卻曠職長達15年。不但沒有上班，還爽領政府高達53.8萬歐元的薪水(約新臺幣1,820萬元)。警方表示，15年來該名男子只有第1天到院簽署工作合約時有打卡上班，其他時間全部都消失無影蹤，曠職時間已打破全國紀錄，堪稱國家級薪水小偷。不過，在當局調查後，該男子已遭解雇並以詐欺、勒索與濫用職權等罪起訴。

報導指出，現年66歲的斯庫瑪斯(Salvatore Scumace)，2005年受雇於義大利卡坦札羅(Catanzaro)的普格列斯‧恰僑(Pugliese-Ciaccio)醫院，擔任該院消防安檢人員；孰料其卻曠職長達15年。在這15年中，他頻頻恐嚇女性上級主管，如果膽敢爆料其薪水小偷的惡行，就要「賞給主管們的親人一頓粗飽」。

這讓斯庫瑪斯爽爽過了15年，甚至主管退休後，他依舊過著正職為薪水小偷，並兼差消防安檢員的人生，新主管與人資都沒有發現；直到2020年9月，警察比對醫院員工名單、薪資表與出勤表，才讓其罪行曝光。目前斯庫瑪斯已於2020年9月遭開除，並以勒索、詐欺與濫用職權起訴。

至於斯庫瑪斯的6個上級，則因為包庇其惡行而遭調查。報導指稱，該院還有57人也是這樣，長期曠職卻爽爽拿醫院新水，而這些人不上班的時間，多半跑到酒吧買醉，或是玩吃角子老虎。

(中時新聞網)