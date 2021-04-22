高雄音響展22日開幕，高雄市長陳其邁（右三）與會。（柯宗緯攝）

高雄音響展22日開幕，高雄市長陳其邁（右二）與會，還到「小房間」感受音響效果。（柯宗緯攝）

高雄音響展22日開幕，高雄市長陳其邁（右二）與會，還到「小房間」感受音響效果。（柯宗緯攝）

高雄音響展去年因疫情停擺一年，今年高雄場22日起一連4天在高雄國賓飯店登場。市長陳其邁特地前往致意，他透露，自己也有在玩音響，自嘲是老派音響迷，他也不忘推銷高雄流行音樂中心、衛武營，力邀民眾到音樂之都高雄。

主辦方高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮指出，高雄音響展去年因疫情停擺，但去年正好是貝多芬誕辰250周年，因此今年適逢高雄音響展20周年，團隊提出與旅德鋼琴家陳必先合作，推出《陳必先 貝多芬鋼琴奏鳴曲》，提供給觀展民眾。

陳其邁應邀出席開幕剪綵，他提到，這次高雄音響大展有200家國內外旗艦品牌及廠商參展，也是後疫情之後，第一場台灣的大型音響展，集結幾乎全球在音響音樂領域最頂尖的廠牌。

「要聽全台灣音響最好的地方就在高雄」，陳其邁直說，高雄有許多隱形冠軍，也有很多音響迷，高雄不僅是音樂之都，也是音響之都，他掛保證衛武營音樂廳是所有台灣音樂劇場中最好的，適合聆賞古典音樂或欣賞演奏表演。

至於體驗流行音樂最佳場域，陳其邁則力推高雄流行音樂中心，他強調，為提升音響及設備效果，市府追加經費，提升至與英國Albert Hall同一等級，歡迎喜愛音樂的朋友到音樂之都高雄，若無法前來，那麼就是選購一套音響系統。

他談到，音響屬於宅經濟一環，他觀察音響愛好者有兩種人，一種是較隨興隨意，純粹熱愛音樂，另一種是較龜毛的人，對任何事物都講究、追求那種0.00001極致程度。而他自己則是屬於老派一方，音響從大學聽到現在，這次特別來朝聖。

(中時 )