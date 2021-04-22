台東縣綠島鄉發現22日發現1隻死亡鯨豚。（台東海巡提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉都蘭海域附近發現22日發現1隻死亡鯨豚。（台東海巡提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉都蘭海域附近發現22日發現1隻死亡鯨豚。（台東海巡提供／蔡旻妤台東傳真）

海巡署第十巡防區於22日上午8時15分接獲綠島安檢所通報於綠島公館慈航宮岸際前方發現死亡鯨豚，並於9時39分時亦接獲民眾通報於台東縣東河鄉都蘭村無名橋海灘發現死亡鯨豚，海巡署立即通報海保署保育人員、台東縣政府畜產保育科及成功大學鯨豚研究中心並派遣海巡同仁前往處置。

第一三岸巡隊指出，綠島安檢所同仁執行巡邏勤務期間於公館慈航宮岸際發現死亡鯨豚，立即實施現場管制並對鯨魚屍體進行丈量，體長約8.5公尺，寬約1.5公尺，經聯繫台東縣政府畜產保育科及成功大學鯨豚研究中心後初步研判該死亡鯨豚為抹香鯨，因死亡多時且搬運不易，請現場海巡同仁先將死亡鯨魚切下約10＊10公分肉塊檢體後冰存，將由相關保育人員取回研究使用。

另於台東縣東河鄉都蘭無名橋處民眾發現1隻死亡鯨豚，經海巡人員丈量後該鯨豚體長約5公尺，寬約1公尺，聯繫成功大學鯨豚研究中心及海保署人員後研判為柏氏中喙鯨，該個體狀態完整，後續將由台東縣政府委託吊掛業者載運回成功大學接續研究使用。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源。

(中時 )