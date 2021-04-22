英國在台辦事處代表鄧元翰今日與媒體餐敘，他指出，英國是獨立的貿易國家，台英雙邊貿易持續成長，2019年達到71億英鎊，自2017年迄今已成長28％。

鄧元翰表示，台灣是英國在亞洲的最大離岸風電市場，目前已有28家英國離岸風電供應鏈公司在台灣設置據點，其中許多公司更以台灣做為亞太地區營運樞紐。自2019年以來，英國出口信貸局（UK Export Finance）已提供5億英鎊的信用擔保，協助台灣3項離岸風電計畫取得融資。

台灣2019年對英國投資6,420萬英鎊，使英國成為台灣在歐洲的最熱門投資目的地。在歐洲各國對台投資中，英國也名列第一，2020年英國對台投資額達4.5億英鎊（相當於6.267億美元）。

鄧元翰強調，希望促成更多台英科技合作，為了應對新冠肺炎，牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）的科學家領導進行實驗，與阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠合作生產疫苗，是最早獲得世界衛生組織（WHO）核准的疫苗之一。

因次，雙方正強化台英的衛生合作，互相分享彼此經驗，針對COVID-和未來病毒防範準備加強對話機制。

鄧元翰表示，台灣也以創新科技發展著稱，台灣是全球第一大的半導體產業重鎮，也是英國半導體科技合作的重要國際夥伴。有鑒於此，英國化合物半導體應用創新中心（Compound Semiconductor Applications Catapult，簡稱CSA Catapult）和台灣工業技術研究院在去年十月簽署了合作備忘錄（MOU），進一步深化交流。

(工商 )