上海美國商會會長Ker Gibbs近日表示，已經接獲上海市政府通知，BioNTech復必泰新冠疫苗將在6月獲批上市，具體時間就暫未確定。上海市委書記李強21日與BioNTech創辦人視訊對話，稱歡迎後者與中國企業深化疫苗合作。

Ker Gibbs引述與上海市副市長宗明的直接交談表示，上海市政府已經告知上海美國商會，BioNTech疫苗將在6月獲得批准。「我們認為在7月之前，不能確定是在6月1日或30日，但在這個時間範圍內是我們所預期的。」

此外，李強與德國BioNTech公司創始人兼CEO吳沙忻（Uğur Şahin）周三（21日）舉行視訊會議。李強表示，BioNTech是全球領先的疫苗研發企業，歡迎與中國企業深化疫苗合作，為更好保障人民生命安全和身體健康作出積極貢獻。生物醫藥是上海重點發展的先導產業之一，希望BioNTech充分發揮人才、技術等優勢，把更多創新技術、前沿項目落地上海。

吳沙忻介紹了BioNTech新冠疫苗產品有關情況，他稱BioNTech對與上海的合作高度重視、充滿信心，將與中國合作夥伴緊密攜手，加快推進新冠疫苗合作。願在生物醫藥領域進一步開展更深入、更廣泛合作，加大在滬投入、設立機構平台、進行創新研發，更好滿足醫療需求、造福廣大患者。

(中時 )