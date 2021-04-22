吳清發說，過去他走訪國內外推廣布袋戲，經常到美國公演，目前重心則放在國內，經常參與文化局等團體各種公演。(水尾國小提供／吳建輝彰化傳真)

國寶級新樂園布袋戲創團長吳清發老師、以及操偶師蔡玉琴到學校表演，希望能將布袋戲文化永續流傳下去。(水尾國小提供／吳建輝彰化傳真)

吳清發是前後場皆精通的國寶級人物，被登錄為「彰化縣傳統表演藝術——北管布袋戲」保存者。(翻攝臉書彰化味／吳建輝彰化傳真)

台灣傳統戲曲文化多元，但隨著時代的轉變，像是布袋戲、歌仔戲等傳統戲曲都逐漸沒落，彰化員林國寶級布袋戲大師吳清發，就深入校園傳承布袋戲文化，日前吳清發到溪州水尾國小義演，許多小朋友都是第一次看到布袋戲驚呼連連，除了精彩的演出之外，更帶領小朋友親自操偶。

水尾國小四甲學生鐘恩棣説，吳爺爺非常厲害，整齣戲台詞那麼多，都是他一個人講，還能隨時轉換不同角色的音質；四甲同學詹尚喬也說，布袋戲偶看起來輕飄飄的，以為不重，真正拿到時才知道非常重，頭重腳輕的，不容易平穩操作。

吳清發表示，早期台灣娛樂不多，在電視、電影未發展前布袋戲一直是台灣民眾的娛樂活動，但隨著時代轉變，布袋戲已經逐漸失去大家的注目，逐漸沒落，彰化在台灣的布袋戲發展史上，有著舉足輕重的地位，目前國內有完整前後場的戲班僅有5團，彰化就佔了2團。

吳清發說，過去他走訪國內外推廣布袋戲，經常到美國公演，目前重心則放在國內，經常參與文化局等團體各種公演，也到縣內各國中小演出布袋戲，甚至是監獄，就是希望能將布袋戲文化永續流傳下去。

水尾國小校長林素鳳說，新樂園掌中劇團是台灣極少數有北管布袋戲演出的劇團，吳清發老師維護發揚傳統戲曲不遺餘力，堪稱國寶級保存者，曾經獲得「教育部民俗藝術薪傳獎」的他，能夠到水尾傳授布袋戲文化給所有水尾的孩子聽，沐浴大師風采水尾師生真的太幸運了。

林素鳳說，真的很感謝國寶級新樂園布袋戲創團長吳清發老師、以及操偶師蔡玉琴到學校表演，還傳授幾招給我們的小朋友，閩南語的口白、操作戲偶、劇本研討等等，最後甚至讓小朋友上戲台演戲，課堂中所有孩子目不轉睛，收穫良多。

(中時 )