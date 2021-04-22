中租-KY(5871)受惠業務動能暢旺及中國大陸稅務利益挹注，2021年3月營收及獲利齊繳雙位數「雙升」動能，每股盈餘（EPS）1.4元，帶動首季營收及獲利同步「雙升」、每股盈餘3.6元，雙雙締造營收、獲利、EPS齊創新高的「3高」佳績。

中租公布3月自結合併營收59.41億元，月增達13.36％、年增達23.92％，歸屬母公司稅後淨利19.27億元，月增達28.51％、年增達40.01％，每股盈餘1.4元，優於2月1.08元及去年同期1.03元，全數改寫歷史新高。

累計中租首季自結合併營收167.59億元，季增5.55％、年增達20.2％，歸屬母公司稅後淨利49.7億元，季增10.94％、年增達26.7％，每股盈餘3.6元，亦全數改寫新高。以地區觀察，台灣、中國大陸及東協獲利分別年增達22％、46％及53％。

中租表示，3月合併營收月增13.36％、年增23.92％，主要受惠當月新增業績增加帶動，加上中國大陸業外認列稅務利益挹注，使歸屬母公司稅後淨利月增達28.51％、年增達40.01％，成長動能優於營收。

展望後市，中租預期今年業務及成長可延續去年動能，其中台灣及東協估成長10～15％、中國大陸則成長15～20％。不過，因應歐盟及OECD經濟實質新規定，將微調控股公司投資架構，將使整體有效稅率升至約33％，但預期明年可降回29％水準。

投顧法人認為，中租今年放款動能回升至10～15％的疫前水準，加上資產品質改善帶動信用成本下降，可減緩一次性稅率上揚影響，看好每股盈餘可望突破14元，分別維持「買進」及「增加持股」評等，目標價自187、185元分別調升至220、195元。

中租2020年合併營收594.77億元、年增0.58％，歸屬母公司稅後淨利168.57億元、年增8.98％，每股盈餘（EPS）12.2元，齊創歷史新高，連3年賺逾1股本。公司決議擬每股普通股配息5元、配股0.5元，合計派利5.5元，每股特別股則擬配息約1.2元。

(時報資訊)