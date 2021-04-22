東元(1504)今日公告徵求委託書的各項事宜，包括徵求機構中國信託和三大通路商，希望股東支持公司所提出的11位董事候選人名單，和聚焦機電、能源、空調三大方向的經營理念。同時，董事長邱純枝對外宣佈，確立未來經營方向聚焦機電、能源、空調三大領域，並由高飛鳶、張松鑌和彭繼曾三位高階經理人負責以上三大方向，發展相關系統解決方案，以進攻「智慧製造、智慧能源、智慧城市」商機。

邱純枝表示，本次股東會改選董事，未來公司由新任董事會決定經營方針，更需要有能力的專業經理人來規劃執行，因此，除了11位董事候選人，也要讓股東們看到優秀的主管團隊。

負責推展機電項目的綠能電機產研事業部協理高飛鳶表示，馬達是公司最核心的業務，「機電暨自動化」列為未來經營重點之首，將整合集團長期深耕工業馬達及驅動控制技術，建構先進動力控制及機電整合兩大核心能力。高飛鳶曾經帶領東元數家大陸關企轉虧為盈，也是東元2018年轉型專案的負責人，目前主導東元在電動車動力系統業務的研發與推展。

至於機電整合業務中的自動化應用，高飛鳶將與自動化暨智能系統事業部協理林勝泉合作，加速東元智慧製造的佈局和解決方案推展，爭取市場商機。林勝泉是東元資深幹部，曾經負責推動東友和菱光上市，擁有美國、歐洲營銷實戰經驗，本身ICT背景雄厚，開發電動機車、機器人，更以送餐機器人為東元贏得台灣精品銀質獎。

負責能源暨工程事業部的協理張松鑌指出，東元近年來拓展智慧節能以及創能、儲能、節能系統工程的建置，聚焦於太陽能發電站、儲能系統、離岸風電陸上與海上變電站三項核心業務；也透過系統整合提供智慧社區解決方案。張松鑌在能源工程的經歷完整，具備跨國承攬大型工程經驗，更帶領團隊參與高鐵工程，彰化高鐵站就是其中一例，獲得美國知名的「A+國際建築獎」。東元電機已承接離岸風電多個案場約900MW的陸域統包工程，也累積多起亞太IDC工程業務，未來能源事業將是重點發展之一。

家電事業部協理彭繼曾表示，已經在規劃並進行整合集團ICT技術，透過數位策略發展，將家電、商用空調變頻化，發展共通平台(inverter platform)，並以創新行銷策略，運用大數據分析提高市佔率與服務品質，進而擴展O2O虛實整合業務。

(時報資訊)