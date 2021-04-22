聚積(3527)參與2021智慧顯示展覽會，展位位於mini/micro-LED主題館，這次展出的焦點為mini-LED背光技術與傳統背光源技術的正面對決，聚積、義隆在去年即攜手宣佈將在mini-LED上合作，隨著蘋果正式推出新一代12.9吋搭載mini-LED顯示器iPad Pro，具有產業領頭羊的指標作用，後續整體mini-LED市場前景可期。

聚積表示，對比尺寸均為65吋的LCD電視和4K畫質影片，可以發現兩者的明顯差異：昏暗畫面中的細節清楚可辨；在明亮畫面中除了看得到細部紋理外，顯示畫面鮮明色彩的程度亦大幅超越傳統背光源技術。造成前述差異的原因在於顯示器面板下的發光板是由數千顆mini-LED燈點組成，當顯示明亮畫面時，畫面下的燈點依畫面發光程度有層次地被點亮，可實現至少1000 nits的超高亮度，比傳統背光源亮度提高數倍；而昏暗畫面下的燈點則是呈現具層次的微亮到完全關閉，亮度接近於0，對比度相對更高。

聚積針對不同尺寸應用推出四顆mini-LED背光源驅動晶片，共同特色包含可實現HDR細緻入微顯示效果的「區域調光」設計、降低驅動晶片及打件成本、以及減輕動態影像顯示時所發生模糊現象的插黑屏功能並可彈性控制該功能。瞄準商機，義隆、聚積在去年宣佈將在mini-LED上攜手合作，各自發揮優勢，取得綜效，在今年初也已經傳出雙方的合作有斬獲；TrendForce估計2022年mini-LED價格競爭力將勝過OLED，2024年產值預計達到42億美元，隨著蘋果mini-LED背光產品的問世，mini-LED對於顯示器的影響與變革將迅速鋪天蓋地而來。

(時報資訊)