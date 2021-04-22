F-5戰機接連失事，國防部加緊「勇鷹號」高級教練機評測，將取代F-5戰機負責培訓任務，由漢翔公司自製研發的「勇鷹號」高級教練機，原型機今首度在台東志航基地試飛；對於是否對「勇鷹號」有信心？曾擔任國防部長的退輔會主委馮世寬今受訪表示，在他跟總統報告說台灣一定可以「國機國造」時，就展現了他的信心，一定是沒有問題的。

馮世寬表示，他在部隊中曾擔任試飛官，但跟勇鷹的試飛差的非常遠，勇鷹飛機上載滿實驗數據跟實驗儀器，既然能在城市中表演，代表他們一般測試時一定非常完美；他最近才跟熊司令一起到各個基地走訪、談經驗，熊司令說他飛過勇鷹號這架飛機，訓練地非常好，現在還沒有發布，是因為要等到航空中心整體測試完畢，才能整體發布。

「你問我有沒有信心？在我跟總統報告說一定可以國機國造的時候，就展現了我的信心。」馮世寬認為，IDF做了23年以後，他們大幅提升性能，還做成2架新的飛機，得知今天可以試飛這個消息後，他除了替勇鷹號高興外，更是信心大增。

(中時 )