女星鍾欣怡2014年嫁給製作人老公孫樂欣，婚後育有一對子女，夫妻湊得「好」字，小倆口也不時開直播大方曬恩愛，是外界稱羨的幸福夫妻檔，不過鍾欣怡昨（21日）則在臉書提到，她對老公撒嬌喊「牽牽」，沒想到孫樂欣的反應卻讓她超傻眼，還讓鍾欣怡不禁發文問：「我們的婚姻是不是出了什麼問題...」。

鍾欣怡在臉書發文就還原情境，她對著老公撒嬌喊「牽牽」，未料，孫樂欣卻反問鍾欣怡：「你說那個大胃王喔」，原來孫樂欣誤以為鍾欣怡是在指美食YouTuber千千，讓鍾欣怡不禁感嘆：「我們的婚姻是不是出了什麼問題...還是 #錯在我不應該說疊字#我掌嘴」。

鍾欣怡分享夫妻日常笑翻眾人，孫樂欣事後也直呼：「千錯萬錯都是疊字的錯錯」，同時，還釣出YouTuber千千現身回應：「搭給賀（大家好）哇牽牽（千千）啦 哈哈哈哈哈」，也讓鍾欣怡幽默直呼：「我老公想你啦」，兩人互動逗樂一票網友。

鍾欣怡保養有術，擁一張童顏和俏麗身材，看不出她是39歲的雙寶媽咪。（圖／本報系資料照片）

孫樂欣與鍾欣怡結婚7年，小倆口雖然是著名的恩愛夫妻檔，不過兩人日前也曾坦言，彼此在孩子教育、工作細節等都曾經歷磨合期，加上鍾欣怡活躍於直播界，身為工作狂的鍾欣怡埋頭經營電商，一度讓夫妻關係陷入緊張狀態，所幸孫樂欣和鍾欣怡經過溝通，兩人講開後，夫妻感情不只更融洽，孫樂欣與鍾欣怡也更懂得珍惜彼此。

(中時新聞網)