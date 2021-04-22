客家公共傳播基金會為了拍攝鯉魚潭水庫下的客庄歷史遺跡及地景風貌，在向民航局及苗栗縣政府申請空拍核准後，4/20日出動講客進鄉團（講客號）空拍機，帶領大家從高處俯瞰潭底，一覽潭底有如臺灣版「亞特蘭提斯」壯闊地景，客家公共傳播基金會總經理徐智俊希望，透過這次空拍影像，能讓國人發現客庄地景風貌的美好，以及水資源的重要性，另外，這次空拍攝影意外拍攝到現場國軍不辭辛勞清淤，默默守護國人的一面，歡迎大家鎖定客傳會臉書及YOUTUBE，一起發現感動。

客傳會總經理徐智俊表示，客傳會成立甫滿一年，亮眼的靛藍色外型「講客號」結合傳統廣播及數位匯流網路直播技術，搭載空拍機團隊，深入全國70客庄，今日講客號再度出動空拍機團隊，帶領大家一窺客庄鯉魚潭水庫下的「舊臺三線」遺址，當空拍機升空後，全場紛紛發出驚呼聲，原來水庫底下，竟藏著百年以前先人走過的路、建造的河渠及房屋，當它們一一浮出水面後，宛如臺灣版「亞特蘭提斯」的遺跡畫面，十足震撼人心。

徐總經理指出，今日的專業空拍，除了帶領大家看見鯉魚潭水庫下的舊臺三遺址，見識到客庄地景風貌之外，也拍攝到自上月3月30日，如火如荼展開水庫清淤作業的陸軍52工兵群，國軍奮力開挖鯉魚潭水庫淤泥，就是希望能在汛期來臨前，有效增加水庫蓄水量，為國人提升水庫蓄水率，這些感人的畫面全會收錄在空拍影片中，歡迎大家鎖定客傳會臉書及YOUTUBE。

根據國防部表示，除了鯉魚潭水庫清淤作業，國軍工兵部隊另同步於石門、明德、曾文及阿公店水庫，共5個地點開挖清淤，各作戰區工兵群及陸軍工兵訓練中心，共計派遣500餘員兵力，出動挖土機、推土機與傾卸車等裝備，後續將依水利署規劃，支援至任務結束為止。

圖/客家公共傳播基金會提供

(中時新聞網)