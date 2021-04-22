從去年底開始，全球陷入半導體荒，車用晶片缺貨尤其嚴重，今（2021）年初就曾傳出三星有意併購車用晶片商，包括恩智浦、德儀及瑞薩都是選項，但摩根大通分析師JJ Park認為，三星收購對象可能不是先前傳出的恩智浦，而是德州儀器、微晶片科技及亞德諾等美國大廠。

根據巴隆周刊報導，摩根大通分析師JJ Park在最近的報告指出，三星收購車用半導體商的機率持續上升，據資產負債表顯示，三星擁有1140億美元現金，負債不到200億美元，且約1000億美元就能收購車用半導體商，從資金面來看相當寬裕。

先前韓媒曾曝光三星併購的對象可能是荷蘭恩智浦、日本瑞薩及美商德州儀器，不過JJ Park則認為三星併購恩智浦、意法半導體、德國英飛凌等歐洲廠商的機率不高，反而是美系德州儀器、微晶片科技及亞德諾等廠的機率較高。

報導指出，上述提到的歐美6家車用半導體商平均市值為680億美元（76兆韓元），但三星的現金相當足夠，擁有許多操盤籌碼。

針對併購車用半導體商的傳聞，三星財務長崔輪鎬先前曾表示，為了鞏固三星的領導地位，並為新興產業打下基礎，接下來三星將運用資金餘額，擴大設備投資並推近企業併購。

三星雖是全球半導體前三大廠，但車用晶片並非其生產主力，因此韓國在全球晶片荒惡化時受創更為嚴重，現代、起亞等車廠都被迫停工，才傳出三星有意併購車用晶片商的消息。

(中時新聞網)