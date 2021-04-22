屏東霧台雨下1小時 族人高呼：終於盼到大雨 16:192021/04/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 霧台鄉22日下午下起滂沱大雨，讓族人相當興奮。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 久旱逢甘霖！霧台鄉神山部落22日下午2時許突如其來的一場大雨，雖然打亂上山遊客行程，但族人開心透過手機直播，高呼，「期待已久的雨水終於來了」。 宋姓鄉民指出，下午終於下了一場雨，整整下了1小時，而且不是毛毛細雨，是那種滂沱大雨，看著積水路面，直呼，期待已久的雨水終於來了，其實下在山區也不錯，可以往下游去，對於抒解旱象有一定幫助。 日月潭10分鐘驟雨 店家開心歡呼 大甲媽停駕福寧宮3小時 兩宮廟PK 他1人吃下19塊豬腳 (中時 ) #終於 #滂沱大雨 #來了 #期待已久 #高呼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德基水庫終於下雨了 上午連飄細雨果農歡呼：聽見雨聲真好 12:502021/04/22 生活 422世界地球日 新竹市議長許修睿帶頭關燈1小時 13:492021/04/22 寶島 葉元之》神隱11天 蘇貞昌終於出來了 09:222021/04/17 政治 屏東1家5口出遊 疑為閃避小狗自撞 73歲駕駛傷重身亡 18:402021/04/18 社會 台股激情演出1小時成交逾2200億 全天恐創近6000億天量 11:042021/04/22 財經 梨山集水區飄10分鐘毛毛雨 德基水庫難解渴 15:362021/04/22 生活 天降甘霖！日月潭晚間明顯降雨 店家超興奮 21:252021/04/18 生活 1分鐘讀財經》擺脫景氣循環股 友達董座：面板機會來了 08:252021/04/22 財經 屁股搖搖 蠟筆小新帶著動感超人來台同歡 19:362021/04/21 寶島 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 14:422021/04/22 財經 羅棟無安打比賽 張育成也沒轍 04:102021/04/16 運動天地 生活熱門新聞 舒力基外圍水氣移入 5縣市晚上準備迎降雨 - 生活 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 尪上午登記下午就落跑 24歲女月領7千買奶粉養女：餓了就喝水 - 生活 如果新北停水 這個3區最可能受影響 - 生活 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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