久旱逢甘霖！霧台鄉神山部落22日下午2時許突如其來的一場大雨，雖然打亂上山遊客行程，但族人開心透過手機直播，高呼，「期待已久的雨水終於來了」。

宋姓鄉民指出，下午終於下了一場雨，整整下了1小時，而且不是毛毛細雨，是那種滂沱大雨，看著積水路面，直呼，期待已久的雨水終於來了，其實下在山區也不錯，可以往下游去，對於抒解旱象有一定幫助。

(中時 )