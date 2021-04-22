《人浮於愛》開鏡，卡司陣容堅強。（粘耿豪攝）

吳慷仁、周幼婷多年前曾傳過緋聞。（粘耿豪攝）

宋芸樺、陳妍希、周幼婷出席《人浮於愛》開鏡。（粘耿豪攝））

吳慷仁提早出院趕著出席《人浮於愛》開鏡。（粘耿豪攝）

瀚草影視製作的影集《人浮於愛》，改編自文壇巨擘侯文詠同名長篇愛情小說，主創陣容強大，跨足文學、電視、電影三界領袖共同製作，22日製作人侯文詠、湯昇榮、監製張雅麗、曾瀚賢、導演林書宇率劇中主要演員陳妍希、吳慷仁、宋芸樺、周幼婷、范少勳出席開鏡記者會。吳慷仁原因扁桃腺發炎、吞嚥困難而住院中，一早提前辦出院現身，重逢多年前的緋聞對象周幼婷；而時隔8年再接台劇的陳妍希，為了返台拍戲，拋下4歲兒子，母子將分離半年之久，她坦言真的是咬著牙接戲，母子分開的第一天就哭爆，後悔到想解約，聽到兒子在視訊中說「想媽媽了」更讓她淚崩。

周幼婷與藍正龍結婚生子後息影，暌違5年再復出的第一部戲，竟是跟傳過緋聞的吳慷仁舊情人同台，且飾演的還是愛情長跑了十年的同居情侶，而導演林書宇的老婆夏于喬也是吳慷仁的舊愛，檯面檯下關係相當耐人尋味。製作人湯昇榮也表示，他們都很專業，「很多糾葛不會是我們考慮的」。

吳慷仁形容與劇中是恐怖情人周幼婷，有很多「愛情武打戲」，跟陳妍希則是「愛情動作戲」。相較於他跟陳妍希在導演林書宇的要求下一起上探戈舞蹈課程培養感情與默契，他坦言與「舊識」周幼婷「不用，該培養的都培養過了」，是否會覺得尷尬，「知道是幼婷滿放心的，我比較擔心的是，第一句話就問她『妳孩子怎麼辦』，其他一點都不擔心」。周幼婷也說，「當我因這情緒很重的角色擔心時，他們告訴我男主角人選是慷仁，我覺得滿好的，在於很多親密戲時，比較不會那麼陌生」。

周幼婷說，自己的角色是恐怖情人，對愛情方式很極端，愛到義無反顧，愛一個人就是用力愛他、愛到對方無法呼吸，甚至有極端行為，所以自己拿到劇本大綱時很害怕，拖了很久才回覆，因為內心掙扎，「好不容易復出，卻演這麼煎熬的角色。但這角色很立體、非常有挑戰性、每場戲情緒都很重，就像要跟慷仁同歸於盡、巴不得拿繩子把他綁在我身邊。裡面還會教大家怎麼用手機追蹤另一半」，被吳慷仁虧她劇中角色根本是「3C達人」，播出時所有男生應該都會很緊張。

不過周幼婷強調，私下的她沒這麼緊迫盯人，與老公相處模式很自由。被問接這角色是否擔心角色情緒影響小孩？她說，老公有看劇本，看完後抱怨「妳確定妳要接這樣的戲嗎？壓力不會太大嗎」，但她說，最早就是藍正龍跟她推薦說製作人湯昇榮有個很棒的劇本要找她演，「一開始不是你推薦的嗎，現在還猶豫！」後來兩人溝通好，把照顧小孩的時間分配好，老公也支持她的選擇。至於她將與舊緋聞對象吳慷仁演情侶，老公也沒任何意見，「他只擔心我會把戲中的身心靈狀態帶回去，所以要努力平衡」。她說幸好戲份沒有非常多，也是她可以接戲的原因之一，因為小孩還太小實在放不下，因為還是要帶小孩，所以拍戲時間上有限制，會利用他們上課時間才出來工作。吳慷仁則關心地說：「我有些擔心妳拍完某場戲要累兩天，因為能量高漲、動作很激烈。」

在《人浮於愛》中飾演一名高顏值、身材精實的精神科醫師的吳慷仁，被關注身體狀況時表示，今天早上才出院，原本想跟醫生請假，醫生直接建議他提前辦出院，「本來大概要住一個星期，不過醫療團隊藥用得神奇！」他說一開始也不知道這麼嚴重，只是扁桃腺發炎導致高燒不退、吞嚥困難，還好及時就醫，「10年前也有過一次一樣的症狀，所以勸大家扁桃腺發炎要注意不要輕忽，應該是免疫系統失調，醫生說嚴重時會氣切，我也差一點要氣切。萬一氣切，演戲時聲帶就會漏風了！」他說當天是被架去醫院，也承認女友邵雨薇是他的救命恩人，「謝謝她這幾天的照顧」。

8年沒接台灣戲劇的陳妍希則說，因為是侯文詠老師的劇本加上導演林書宇，所以還沒看劇本，只是被徵詢時，她就想接了，「覺得是很有女姓力量的角色，跟我過往接過的角色相比是完全不一樣的角色類型，能帶給觀眾新鮮感是很重要的，這實在太難拒絕了。」她跟老公陳曉說這是她很想合作的導演、角色也很喜歡，「他也很尊重我，因為他也是演員，知道要遇到一個好的團隊、角色，又是自己想演的有多麼難得，所以尊重我的決定」。

影集《人浮於愛》由破億國片《那些年，我們一起追的女孩》陳妍希、《我的少女時代》宋芸樺合體擔綱雙女主角，陳妍希飾演造型設計顧問，因過去的傷痕已將愛情視為無物的她，卻又因故周旋在兩男之間，感情路上的曲折讓她的世界再次產生巨大的變化。該影集是一部透過女性視角，描述現代社會的速食愛情，探究愛的本質為何物的寫實愛情劇。身兼製作人的原著作者侯文詠表示：「上一次當製作人已經是2006年的《危險心靈》了，時隔15年再次擔任這個職位，有種重操舊業的感覺。」對於這個黃金組合卡司非常滿意，覺得超乎他預期。

宋芸樺則飾演一位個性單純、直爽的秘書，對於愛情十分感性也非常嚮往，相信『真愛無敵』的她願意為對方付出一切，對此，宋芸樺表示：「我覺得我跟心彤（劇中角色名）某一部份蠻像的，如果我愛一個人的話，我就會用盡力氣的愛他、相信他，顧不及後果的那種人。」

劇中飾演一名風流倜儻富二代的范少勳，但他卻笑說：「比起妍希姐、幼婷姐跟慷仁哥這一組，我們兩個好像幼幼班的愛情，總是打打鬧鬧的。」提到關於愛情與麵包如何抉擇，范少勳自嘲說：「我應該不會有這種困擾啦，但如果真的要選，我會選愛情，真愛是可遇不可求的，麵包再賺就好了。」

(中時 )