日盛台灣永續成長股息基金已於今（22）日獲金管會核准成立，日盛投信指出，根據投信投顧同業公會3月底最新統計，台股共同基金過去一年規模增加新台幣1,311億元，總規模達3,151億元、成長幅度高達56％，為整體境內基金總規模增幅24％的兩倍以上，除台股市場優異表現、加權指數屢創新高的加持之外，由於自去年以來台灣經濟成長優於全球的基本面實力，客戶對於台股基金單筆申購及台股基金定期定額詢問度不斷增加。

日盛投信表示，台股指數邁入一萬七千點，分析過往十年歷史數據，第二季投資能相對獲得較高正報酬機率、與較佳的平均投資報酬率雙利多。日盛台灣永續成長股息基金經理人陳思銘表示，第二季本基金規劃之操作策略將以穩健為原則，預計平衡採取「相對報酬」與「絕對報酬」策略，以期降低投資波動風險、同時掌握台股市場多頭脈動。產業布局上除了長期看好的半導體及5G產業，去年因新冠疫情表現較不理想的傳產股因基期較低，預期獲利可望較2020年大幅成長。如水泥、汽車、消費通路以及塑化類股等，除獲利有相當大的補漲空間值得期待，在股利配發上也多有不錯的表現。

基於台灣永續成長股息企業長期強勢投資潛力，加上客戶對台股基金定期定額詢問度持續增加，日盛投信即日起至6月30日（含）前，推出定期（不）定額終身「零」手續費以及單筆申購0.3％手續費優惠活動，以期在投資理財與退休金準備的這條路上與客戶一同成長。

(工商 )