台南市殯儀館明德廳去年10月發生槍擊命案，從事殯葬業的郭士頤不滿外婆喪事竟被外人（方姓男子）承攬走，當天約在殯儀館內談判，並從腰包拿出手槍朝方男頭部行刑式開槍，事後逃亡高雄被捕，台南地院22日依殺人罪判處無期徒刑。

47歲郭士頤從事殯葬業，他不滿外婆過世，後事生意卻被來自關廟區的方姓男子承攬走，連靈堂的布幔布置工作也不願讓出承包，影響其生計，「吃肉連湯都不給喝」，早已心生嫌隙。雙方去年10月並在殯儀館內發生口角，相約談判。

方男並透過朋友向郭男詢問「何時要來？」，郭男認為遭到挑釁，心生殺意，回家預藏槍枝在腰包內，找王姓男子結夥前往。

王男手持鐵器在旁助威，郭男與方男一言不和，持槍朝方頭部開1槍射殺，方男送醫急救，兩個月後仍因中樞神經損傷死亡。

全案經台南地檢署檢察官黃齡慧今年1月偵結，郭嫌涉嫌槍砲、恐嚇與殺人共3項罪名，分別起訴，王男亦遭恐嚇罪起訴。台南地院經過3個月審理，22日將郭嫌依照槍砲罪判5年2個月、恐嚇罪判5個月，殺人罪判無期徒刑。王男依恐嚇罪判4個月（可易科罰金），南地院依據刑法第7章第51條解釋，宣告最重刑為無期徒刑者，不執行他刑，罰金及從刑不再此限。

台南地院刑事庭長林臻嫺表示，郭嫌持槍近距離射殺方男頭部要害，可見殺意甚堅，犯案後意圖逃往山區藏匿，因台南市刑大迅速掌握線索，才及時將他逮捕，免於兔脫。

(中時 )