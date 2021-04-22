歸仁區佳展建設建案抽出地下水，初步檢測水質符合民生用水。（台南市政府提供／曹婷婷台南報導）

台灣面臨半世紀最嚴峻缺水危機，台南市政府工務局、水利局、環保局、經發局、自來水公司連日聯手積極尋找水源，陸續在幾十處大型建築工地汲取地下水檢測，昨在歸仁區佳展建設建案現場抽出地下水，經環保局與自來水公司檢驗水質初步符合民生用水，市府今天設置1台大型RO淨水設備，趕在5月15日運作，屆時每日可提供350噸水注入自來水管線。

台南市長黃偉哲表示，19日起針對轄內地下水位較高行政區，篩選開發規模較大建築工地，商請起造人及承造人能留住目前開挖地下室時，排至公共排水溝的地下水；並請自來水公司至工地現場協助取樣檢測水質；水利局、環保局與自來水公司分別前往3處建案現場，先進行初步檢驗該地下水品質是否符合民生用水，結果歸仁區佳展建設建案抽取的地下水初步檢測是符合的。

工務局表示，因應缺水危機，該局積極尋求有可能汲取的水源，已邀集不動產開發公會、營造業同業公會、自來水公司及府內相關單位等協助，希望建築工地開挖地下室需要抽取之地下水能夠加以利用，目前已有13個工地響應，工務局將儘速安排時前往抽檢。

(中時 )