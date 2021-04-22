國民黨今天表示，根據「德國看守協會」發布的「2021氣候變遷績效指標」，台灣排名為倒數第5，其中，再生能源評比倒退，凸顯我國再生能源發展仍落後其他國家甚多；另外，去年氣候變遷報告顯示，台灣減碳成績在全世界排名倒數第3，但民進黨不思反省、檢討，只會搬出「馬維拉」來推托卸責，此舉並無法掩飾其能源轉型政策的失能與失敗。

國民黨指出，根據經濟部的《我國燃料燃燒二氧化碳排放統計》，2016年蔡英文總統上任後，我國CO2排放量皆高於馬執政時期，其中，2017年排放量最高，達到2萬6946萬公噸，顯然民進黨所謂「非核、減煤、增氣、展綠」的能源政策，根本沒有達到「淨零排放」的低碳轉型效果。

國民黨進一步舉台電的發購電量結構為例，2015年馬政府執政最後1年，火力發電佔比約為75.5％，但蔡英文執政後，火力發電佔比持續攀升，2017年時曾來到最高的82.2％，2019年仍有78.5％，皆高於馬政府時期，顯然蔡政府的能源轉型徹底失敗，也完全沒有落實減碳的目標。

國民黨強調，蔡英文2016年首次就職演說時曾宣示，「我們也不會在防制全球暖化、氣候變遷議題上缺席」，更表示行政院將設立專責的能源和減碳辦公室。不過，蔡英文的宣示顯然只剩下口號，實際上，行政院能源和減碳辦公室從一開始原則每3個月召開1次，到了去年只在年底召開一次，重重打臉了民進黨所謂「重視能源轉型的決心」。

國民黨表示，蔡政府只是嘴巴上說「積極推動能源轉型」，具體作為卻是端出「馬維拉」來推托卸責，結果卻發現，蔡政府的「減碳」成效，在國際評比上吊車尾，官方數據也不如馬政府時期。

最後，國民黨呼籲民進黨不要只會口水治國，牽拖馬政府只會更凸顯蔡政府的施政無能，應該以具體的行動與作為因應氣候變遷的嚴峻情勢，才是正途。

(中時 )