耗資15億台幣打造，由「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）和《福爾摩斯》、《阿拉丁》億萬導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）黃金搭檔再次合作的全新動作鉅獻《玩命鈔劫》(Wrath of Man)將於4月29日搶先全美在台上映。而延檔多次的《玩命關頭9》於日前釋出預告，不少眼尖的觀眾發現傑森史塔森並沒有出現在最新一集之中，原來傑森史塔森當初因拍攝行程衝突，不得不放棄《玩命關頭9》，看來台灣觀眾要看到傑森史塔森在大銀幕上的英姿，只有在《玩命鈔劫》才看得到。

現年53歲傑森史塔森以硬漢形象廣受影迷喜愛，然而，根據他33歲的另一半蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）說法，傑森史塔森私下形象跟他演出那些兇狠角色大不同，他本人是個相當有趣且腳踏實地的人。蘿西杭亭頓更進一步打趣表示：「最棒的是傑森完全不在意我比她還高！」

蘿西杭亭頓1987年出生於英國普利茅斯，曾經是英國超級名模的她，因參與《變形金剛3》、《瘋狂麥斯：憤怒道》等好萊塢大片而知名度大開。2010年4月，蘿西杭亭頓和傑森史塔森在科切拉音樂節上相識，兩人隨後低調交往了好一段時間。2016年1月兩人宣布訂婚，傑森史塔森更為未婚妻送上據說價值高達35萬美元（約982萬台幣）的5克拉鑽戒，2017年6月並迎接兩人的第一個孩子。雖然傑森史塔森和蘿西杭亭頓年紀相差20歲，但是這並不影響他們之間的感情，小倆口在大街小巷都經常被媒體拍到彼此親暱互動的模樣，在經常傳出感情糾紛的影壇，著實是難能可貴！

傑森史塔森暑期動作第一檔！【玩命鈔劫】Wrath of Man 電影預告 4/29(四) 搶先全美上映

蘿西杭亭頓日前受訪時透露，因為傑森史塔森在銀幕上的硬漢形象太鮮明，在第一次見到他之前，對他有很多先入為主的想像。結果第一次見到傑森史塔森後，蘿西杭亭頓發現他與預期的模樣截然不同。蘿西杭亭頓說：「還記得隔天我打電話給朋友，然後說：『哇，他太出乎我意料之外了。他是如此的理智和謙虛，他真的很有趣，而且充滿魅力和活力。』我從沒想過他會是這樣的人，而這些特質深深吸引了我。」

傑森史塔森在成名之前，曾經做過很多不同的工作，對於這段過去，蘿西杭亭頓說：「他知道每一塊錢的價值。而且明白認真工作會為他帶來什麼…他直到三十歲才開始演戲，在他大半的人生裡，他當過油漆工和裝修工，他曾經替俱樂部看門，他也在市場擺攤賣過東西…他是個真正腳踏實地的人。」蘿西杭亭頓認為，傑森史塔森將會把這種精神傳給他們的兒子，這一點也讓她很喜歡。

《玩命關頭9》看不到的傑森史塔森，這次在蓋瑞奇的新片《玩命鈔劫》裡大展身手玩命演出！《玩命鈔劫》故事描述行事作風硬派的神祕男子H（傑森史塔森 飾）任職於運鈔車公司，每周負責於洛杉磯街頭運送上億鉅款。在一場劫案中，H展現的驚人身手震驚了所有同事，眾人紛紛猜測起他究竟是何方神聖。隨著劫案接連二連三發生，H成為運鈔車保全的真正動機也逐漸明朗……《玩命鈔劫》將於4月29日搶先全美在台上映。

(中時新聞網)