廖家儀以中國小姐冠軍之姿出身，轉戰演藝圈在戲劇圈有不錯發展，2009年嫁給太古可口可樂總裁陳世傑，婚後生下2子1女，近年重心都放在家庭上，沒想到卻在臉書透露小兒子遭班上11人投訴，不過老師及她事後處理的方式，也讓網友推爆。

廖家儀表示昨（21日）是小兒子學校故事角色扮演日，班上同學可以在演出故事角色中打架，類似推人遊戲，小兒子雖然看起來個兒小小，卻是力大無窮，通常別人推他推不倒，輕輕一推別人就應聲倒地，沒想到最後遭11位同學投訴，事後老師要小兒子左手寫「朋友」，右手寫「停」，在推人之前，先想想是朋友，然後手停下來，處理方法讓廖家儀讚賞不已，此外，同學媽媽也相當體諒，認為只是因應故事中的角色玩遊戲，希望她不要處罰小兒子。

昨天.....有11個人投訴￼ 就是我們家的老三 事情是這樣的 今天是他們學校一年一度的故事角色扮演日 所有的孩子非常的興奮 突發奇想在學校裡 開始是演故事、排故事、玩故事￼￼ 所以他們小朋友自己昨天的活動叫做￼ 演出故事角色中打架的～推... 由廖家儀的粉絲團發佈於 2021年4月21日 星期三

不過廖家儀在小兒子返家後，以取消一天課外活動、沒有足球課當成罰做為警惕，此外也遵循老師建議，要小兒子把事發過程畫出來，藉此感受當下所有人的心情轉折，沒想到隔天一早上學時，小兒子不僅表示不會再欺負人了，還要去交交21個好朋友回來，這讓廖家儀感動表示：「三少～又長大一些了！加油！媽媽相信你可以」。

對此，網友紛紛留言：「好有智慧的媽媽，育兒經值得學習」、「可以教小朋友將力量用在其他地方，這或許是一個很棒的機會教育」、「很棒的教育，讓孩子學會如何站在不同角色、立場，去互相理解、尊重與包容」。

(中時新聞網)