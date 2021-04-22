國民黨中常委一席「國父孫中山已得道成仙」說法引發熱議；曾擔任國防部長的退輔會主委馮世寬今出席活動受訪表示，他完全沒聽說過這個訊息，所以這題回應予以保留，不過如果是國民黨講的是真的，那是否代表國民黨有救了？或許可以用『樂觀其成」』來回應這件事。

馮世寬今赴新北市政府出席「台灣綠色數位轉型論壇」，會後受訪媒體問及國民黨中常委一席「國父孫中山已得道成仙」說法，馮世寬回應，他從來不說假話，但根本不知道這個訊息，所以對這個問題予以保留，畢竟很多訊息轉問來、轉問去，都沒有傳達到真正的意義；他也困惑反問記者，「你們是因為我有宗教信仰，才問我這件事嗎？」

馮世寬說，因為他也是國民黨的，不好意思否定國民黨的話，但若從另一個角度想，若國民黨中常委所言屬實，那是否代表國民黨有救了？或許可以用「樂觀其成」來形容，但對國父孫中山好像又不太尊重；最後他話鋒一轉說，「不如就let it be，不要再追問這個了。」

(中時 )