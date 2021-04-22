財政部22日舉辦報稅記者會表示，今年申報109年度綜合所得稅期間為5月1日起至5月31日止，但5月1日為周六、國稅局不會上班。而國稅局除上班日正常時段有服務以外，在5月3日、25日、26日、27日、28日、31日等中午將加班收件，5月31日收件時間也會延長至晚上7點。

國稅局自4月28日將開始提供民眾查詢109年度所得及扣除額資料服務，查詢方式包括臨櫃、網路、查詢碼等三種。

民眾可攜帶國民身分證親自向各地區國稅局或稽徵所等臨櫃申請查詢；如委託他人查詢，代理人應檢附代理人國民身分證正本、委任書，及申請人國民身分證正本或影本，如檢附影本須蓋章切結並留存稽徵機關備查。

另外，民眾可線上查詢，登入方式為自然人憑證、台灣行動身分識別（TW FidO）、已註冊健保卡、其他電子憑證、行動電話認證（手機門號、身分證統一編號及健保卡卡號）等。

若採用查詢碼，民眾要利用稽徵機關核發查詢碼、稅額試算通知書上所載查詢碼或以自然人憑證、已註冊健保卡透過四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機列印取得之查詢碼，搭配「國民身分證統一編號」、戶口名簿上所載之「戶號」及「出生年月日」為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報軟體經網際網路查詢。

(工商 )