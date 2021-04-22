比漾廣場迎接母親節，打造新北最強甜點朝聖地，吸引嘗鮮的年輕客和送禮需求的族群，今（22日）起至5月9日化妝品首度單櫃3000送300，延續美麗購物節的門檻，堪稱百貨最優惠，全館指定櫃累滿3000送200，大家電/珠寶區/施舒雅單櫃滿1萬送1000，持續為買氣加溫。

比漾廣場Dior迪奧藍星粉漾潤脣組，藍星脣膏（正貨）+癮誘粉漾潤脣膏（正貨）+藍星晚安潤脣膏（正貨）+豐漾翹脣蜜精巧版001+逆時能量奇蹟霜5ml，3800元起。（比漾廣場提供）

今年第1季，比漾廣場來客較去年增逾1成、業績增近2成，根據上千位各世代的會員網路問券調查發現，有24.7％認為「家人的陪伴」是最好的禮物，購買禮物預算落在3000元上下居多，於是到賣場一起聚餐、看電影，買化妝品和3C家電跟媽媽一起變年輕、健康都是好選擇。

比漾廣場OSIM V手天王，原價14萬8800元、特價9萬9800元。（比漾廣場提供）

此外，比漾廣場春季陸續引進NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司快閃店、Gontran Cherrier Bakery可頌、板橋人氣甜點PONPIE澎派、COLD STONE酷聖石冰淇淋，加上既有的金葉蛋糕，吸引消費者目的性購買；三合院港式飲茶．粵式料理餐廳和MOVENPICK CAFE莫凡彼分別於今天與5月6日以全新型態店型重新開幕，也提供聚餐需求。

(中時 )