視障甜點師李宥昌（中）取得藍帶廚師資格，母親節前夕特製蛋糕謝母恩。（柯宗緯攝）

視障甜點師李宥昌（中）取得藍帶廚師資格，母親節前夕特製蛋糕謝母恩。（柯宗緯攝）

視障甜點師李宥昌（左）取得藍帶廚師資格，母親節前夕特製蛋糕謝母恩，一家人成為他最大後盾。（柯宗緯攝）

高雄29歲視障甜點師李侑昌有先天性弱視、色盲，求學之路慘遭霸凌，但他天性樂觀，勇於追求夢想。取得藍帶廚師資格，如今與姊姊一起開甜點工作室，必須克服顏色、距離問題。母親節前夕，他應邀為一家燒烤店特製蛋糕，謝謝母恩外，也盼用激勵更多青年圓夢。

李侑昌2歲那年，有次被媽媽帶去軍營探視爸爸，直到抱錯人，叫錯爸爸，媽媽才知事態嚴重，緊急帶去就醫，才知有先天性弱勢及色盲，雖然戴上特製眼鏡，但兩眼視力僅0.1，生活大不便。

他求學時常遭霸凌，被丟橡皮擦、言語冷嘲熱諷，同學認為他只是裝可憐求師長關注，甚至被同儕惡作劇，幫倒忙攔錯公車，原本回家1小時，變成2小時。

縱使視障，李侑昌仍相當樂觀、好學，他原本考上大學，但只讀一學期就轉學去考餐飲系，對於甜點情有獨鍾，前年還到高餐大藍帶廚藝學院上課1年多，通過層層考驗，取得藍帶廚師資格。

他目前與姊姊一同在岡山開甜點工作室「三個味道法式蛋糕」，走網購路線，沒有開設實體店面。姊姊擔任他的小幫廚，讓他在兼具美學及美味的甜點中，施展料理魔法，克服色盲、距離的難關。

這次他受邀為「韓八」燒烤製作一款代表母愛的紅玫瑰蛋糕，代表著母親照顧孩子不滅的熱情，嘗來酸酸甜甜，猶如人生的滋味。他感謝媽媽一路上不離不棄，成為他的後盾，陪著他迎向光明人生。

韓八表示，凡在活動期間到館消費，就會送給媽媽們「藍帶蛋糕」當甜點，讚揚母愛，歡慶母親節。唯因甜點師李侑昌因視力限制，每日手作藍帶甜點贈品供應數量有限，送完為止。活動將於4／26-5／16每日午餐、晚餐時段，分別限量供應，若現場無法得到藍帶甜點者，餐廳仍提供專屬特製口味的千層蛋糕，為媽媽們獻上美好的祝福。

(中時 )