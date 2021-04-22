美國衛星電視公司Dish Network宣布與亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services,AWS）結盟，將在該雲端服務商的基礎設施上部署5G無線網路，受此激勵，Dish周三飆漲近11%，收在40.94美元，創下2019年中以來新高。

除了播放視頻之外，現在Dish的目標是成為全美第四大無線通訊公司，僅次於T-Mobile、Verizon和AT＆T。

這項與亞馬遜的合作案，是Dish從頭起開發網路系統的重要計畫，與其傳統的競爭對手相比，該網路系統能更有效地提供更可靠的5G連網速度。

Dish計畫在2023年中以前開始提供5G網路服務，這項合作案將成為該計畫的關鍵所在。如果Dish到時候仍未開發出可營運的無線網路，就有可能失去其無線頻譜牌照。

Dish周三發布聲明表示，公司將開始經營美國第一個基於雲端技術之獨立的5G「開放架構無線接取網路」（Open Radio Access Network, O-RAN），今年晚些時候將率先在拉斯維加斯開展這項業務。聲明中指出，亞馬遜和Dish將共同努力，去了解包括亞馬遜和AWS在內等組織如何使用5G技術或構建自己的網路。

該公司未披露與亞馬遜AWS的合作條款。

這項協議亦有助於亞馬遜拓展自己的雲端事業。該部門去年營收成長近30%，已經成為亞馬遜重要的金雞母。AWS已經與美國最大無線電信公司Verizon合作。

微軟是僅次於亞馬遜的第二大雲端基礎設施公司，該公司亦渴望引進電信業者在自家雲端平台上構建5G網路。AT＆T即使用微軟的雲端服務平台Azure，去年微軟亦收購兩家鎖定電信業的公司。

(時報資訊)