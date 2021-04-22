長榮航(2618)今天舉行線上法說會，雖然疫苗陸續施打，長榮航對於客運前景不明朗，相對保守因應，維持骨幹航網，總經理孫嘉明表示，台灣機場3月接受轉機旅客，長榮航航網配置考慮旅客銜接便利性，客運會爭取轉機旅客。貨運部分持續樂觀，依舊看好貨運的需求，今年運價運量將維持高檔不墜，三架波音777貨機將於第4季提前交機，整體貨運可望支撐長榮航2021年營收。

由於疫情影響，2021年航空業狀況比預期艱難，預估全球空運量需求約為2019年的38％。長榮航今年第1季客運收入17億元，年減91％，載客人數7萬人，年減96.6％，運能18億公里，承載率17％，單位收益5.42元，第1季落入客運谷底。

長榮航表示，整體客運恢復疫前水準仍需3到4年，不過，探親訪友及旅遊需求預期在疫後將短期強勁反彈，目前全球航空業者積極進行健康護照應用開發及其平台推廣。

長榮航計畫縮減客機交機規模，將汰除到期租機並暫停續租及新租，而訂購的新機交付時間也遞延交期至2023年。

貨運方面，延續去年強勁表現，第1季貨運營收152億元，年增138.1％，載貨噸數20萬噸，年增43.5％，運能12億公里，年增16.8％，海轉空需求強勁，回程承載率大增，使得整體承載率高達94.6％，單位收益13.62元，年增68.7％。

孫嘉明指出，疫情發生後，積極與波音公司討論機型替換，以及延後交機相關事宜，目前已經敲定原本年底交機的2架波音777貨機，以及1架明年第1季交機的777，都在今年第4季交機。另外，原定今、明年交機的787客機，則延後到2022、2023年交機。

雖然近期燃油價格上揚，壓縮貨運獲利空間，但長榮貨機以777為主，有省油等特性，加上運價維持高檔，抵銷油價的上揚，長榮航也會加強貨機歐美航網的布局。

此外，長榮航指出，全球航空業現金消耗將由原預期的480億美元增至750～950億美元，預期航空業現金流預估到2022年才能轉正。

(時報資訊)