觀光局西拉雅國家風景區管理處發起烏山頭水庫淨庫活動。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

台南久旱不雨，烏山頭水庫水位大降，露出庫底風光，位於台南市官田區的交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，趁422世界地球日，與行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處烏山頭水庫風景區分處合作，邀烏山頭里里民一同到烏山頭水庫進行淨庫，撿出十多袋垃圾。

有珊瑚潭美稱的烏山頭水庫，除供應嘉南地區農田之灌溉用水外，更肩負大台南地區公共給水原水及工業用水調配之責，目前水庫因乾旱缺水，水庫有效容積已降至50％以下，並露出「庫」底風光，因此，管理處特別藉此機會辦理淨庫活動。

在西拉雅管理處的號召下，管理處、烏山頭水庫同仁及在地里民們紛紛捲起褲管走進水庫，共有60多人參與，活動以水庫周邊及大壩邊坡草皮為主，大家一起彎腰拾起遊客隨手丟棄的垃圾，歷時約2個小時的淨庫活動，讓烏山頭水庫環境變得乾淨許多。

觀光局西拉雅國家風景區管理處發起烏山頭水庫淨庫活動。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

觀光局西拉雅國家風景區管理處發起烏山頭水庫淨庫活動。（西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅管理處表示，這次世界地球日的淨庫活動中，不僅將烏山頭水庫原有的乾淨環境還給了水庫，同時讓社區居民了解到「愛護大自然，人人有責」，守護珍貴的水源，留給後代子孫乾淨且可永續發展的水資源，並讓民眾感受到政府為維護環境的用心，為地球環境盡一份心力，共創友善旅遊環境。

(中時 )