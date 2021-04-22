英國駐台代表鄧元翰(John Dennis)今天上任屆滿百日，過去這段期間他頻繁與推動台英雙邊關係上具有至關重要影響力的人會面，包括蔡英文總統、外交部吳釗燮部長、經濟部王美花部長，以及衛服部陳時中部長等人；展望後脫歐 (post-Brexit) 時代的願景，英國也將在此時進一步強化與印太地區的連結關係。

鄧元翰今天與台灣媒體見面，分享過去一百天的心得以及未來工作願景，同時也呼應世界地球日。他表示，對付氣候變遷和生物多樣性消失的問題，將是英國未來十年的最高國際優先要務。英國是全球第一個宣示在2050年前要達到淨零碳排放目標的主要經濟體，今年也將在格拉斯哥(Glasgow) 主辦聯合國氣候變遷綱要公約第26屆締約方大會(COP26)，鼓勵國際採取行動以達到全球零碳經濟的目標。

在台灣，英國在台辦事處持續推廣各項氣候行動倡議，號召政府、城市、企業和金融投資者挺身領導和支持氣候行動；英國在台辦事處也與台灣在氣候環保相關的組織與單位進行一系列的專案合作，其中包括台灣碳訂價研究，並舉辦綠色金融工作坊。

鄧元翰說，很高興看到許多台灣企業已經主動響應多項全球氣候行動倡議，包括奔向零碳(Race to Zero)運動、百分百再生能源(Renewable Energy 100，簡稱RE100)、百分百電動車(Electric Vehicle 100，簡稱EV100)，以及已有新北市、台中市和高雄市加入的脫煤者聯盟(Powering Past Coal Alliance)。 展望未來，我們期望也能看到台灣設定淨零碳排放目標，這將向國際社會與台灣內部社會宣示凸顯台灣對氣候變遷議題的重視。

英國在脫歐之後申請加入CPTPP，鄧元翰指出，身為一個獨立的貿易國家，我們將利用自身經濟的開放性來促進自由貿易、資本、創新和構想的流動。台英雙邊貿易近年持續成長，2019年達到71億英鎊，自2017年迄今已成長28％；他也非常期待將在今年10月舉行一年一度的台英經貿對話會議，以進一步強化我們的整體雙邊貿易。

(中時 )