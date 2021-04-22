南投縣副縣長陳正昇（右），關心長輩在物理治療所復健情形。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣老年人口比例偏高，為照顧長輩，縣府與醫療院所合作，在魚池鄉設置埔榮物理治療所；日前，埔基物理治療所在國姓鄉衛生所揭牌，今年還規畫在中寮鄉、鹿谷鄉設置治療所，預計2022年前完成，打造偏鄉復健醫療網。

縣長林明溱表示，南投縣各鄉鎮人口普遍高齡化，長輩身體病痛有復健需求，但偏鄉交通不便，為了復健治療必須由家人陪同，或搭乘交通運輸工具到醫院，非常不便；為解決民眾復健就醫問題，指示衛生局在偏鄉地區衛生所設置物理治療所，讓民眾能就近利用，減少舟車勞頓，接受更便利的醫療服務。

衛生局優先針對魚池鄉、國姓鄉、中寮鄉、及鹿谷鄉，4個縣內老年人口比例較高、且無物理醫療服務的鄉鎮，尋求醫療院所合作設置物理治療所。

林明溱表示，南投縣以農立縣，縣民長時間農耕造成身體傷害而有復健需求，縣府除了提供社區健康篩檢服務，充實視力保健篩檢，更逐步提供偏鄉民眾在地物理治療服務，引進復健設施及專業人力，以獨立設置或合作方案建構復健醫療，讓縣民能就近接受復健服務。

衛生局表示，2019年開辦全國第一處的埔榮魚池物理治療所後，每月就診長輩都超過800人次，累計2年已服務1萬8349人次，可見老人家對這項醫療需求的殷切；南投縣目前除了醫院提供復健服務，在信義鄉、仁愛鄉衛生所設置復健科門診，並提供物理治療服務，合計每個月復健治療服務約700人次。

縣府也全力推動高齡眼疾篩檢，衛生局4月啟動高齡眼部疾患篩檢列車，在向紫南宮募集相關器材及完成篩檢車整備後，從鹿谷、國姓等6鄉先推動，由於全縣僅有24名眼科專科醫師，這項篩檢能幫助老人家，及早發現及早治療潛在的眼部疾患，是偏鄉高齡醫療的福音。

(中時 )