高雄巿議會舉辦母親節活動「慈母愛 萱草情」，4月24日晚上7時邀請市民陪同媽媽到文化中心圓形廣場，欣賞傳統戲劇無敵小生孫翠鳳和明華園家族聯合演出的「皇上有喜」，劇情逗趣，寓教於樂，適合闔家觀賞。

今年巿議會攜手玉皇宮舉辦母親節活動，向天下的媽媽們致上感恩與感謝，議長曾麗燕、副議長陸淑美及全體議員歡迎市民一起來看戲。為了防疫需求，入場實施實聯制，除了必須登錄相關資料，也要配合量體溫、戴口罩。

(中時 )