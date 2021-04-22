明華園母親節獻演 高雄巿議會邀民眾同樂 16:372021/04/22 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明華園母親節獻演，高雄巿議會邀民眾同樂。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會舉辦母親節活動「慈母愛 萱草情」，4月24日晚上7時邀請市民陪同媽媽到文化中心圓形廣場，欣賞傳統戲劇無敵小生孫翠鳳和明華園家族聯合演出的「皇上有喜」，劇情逗趣，寓教於樂，適合闔家觀賞。 今年巿議會攜手玉皇宮舉辦母親節活動，向天下的媽媽們致上感恩與感謝，議長曾麗燕、副議長陸淑美及全體議員歡迎市民一起來看戲。為了防疫需求，入場實施實聯制，除了必須登錄相關資料，也要配合量體溫、戴口罩。 台北老爺迎母親節 Buffet與粵菜廳有早鳥優惠 雲朗觀光集團看好國旅熱 連續39天推線上旅展 (中時 ) #明華園 #高雄巿議會 #舉辦 #母親節活動 #市民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柴山祕境夯屢爆救難 中華戶外探險協會辦研習營 12:112021/04/20 寶島 竹縣下屆議員 峨眉鄉爭取獨立席次 04:102021/04/21 地方新聞 丁怡銘回鍋政院領高薪 國民黨發言人：給民眾一個交代 18:452021/04/20 政治 422世界地球日 新竹市議長許修睿帶頭關燈1小時 13:492021/04/22 寶島 歡慶母親節 高市議會4／24力邀孫翠鳳演出 15:212021/04/22 寶島 與黃珊珊明爭暗鬥心力交瘁 蔡炳坤傳請辭副市長 16:112021/04/20 政治 台灣梧桐弦樂團4／25用音樂做公益 以樂會友 08:562021/04/22 生活 屏東黑鮪魚季將登場 第一波高潮海洋音樂5月登場 11:002021/04/22 旅遊 接受長庚醫院預防性治療 血友病患重拾人生健康主導權 19:012021/04/21 健康 勞工只要51元 義大遊樂世界祭出五一門票大優惠活動 13:172021/04/22 生活 丁怡銘火速回鍋政院 江怡臻：國家非民進黨的私人公司 15:132021/04/20 政治 寶島熱門新聞 礁溪協天廟爆主委雙胞案 廟務交接遭拒 - 寶島 打球不怕日曬雨淋 八里4月起興建3天幕籃球場 - 寶島 吉安鄉「防蚊利器」研習課 對抗花蓮特產小黑蚊 - 寶島 2021全中運圓滿閉幕 雲林縣長：爭取主辦2025年全運會 - 寶島 視障甜點師圓夢創業 特製蛋糕謝母恩 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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