隨著科技發展，以及動畫影視產業興盛，愈來愈多年輕人選擇投入製作團隊，夢想成為剪輯、動畫或特效師，甚至立志成為YouTuber。台北城市科大數媒系就孕育出優秀學子，還沒畢業即因實習表現優異，被電影公司延攬入職，提前找到工作；而東南科技大學數媒設計系，所推出的學生動畫作品，則入圍俄羅斯國際學生影展，讓學子在踏入職場前，替自己鍍金。

日本動畫協會（AJA）公布「2019 年動漫產業年度報告」，動漫產值增長至 25112兆日元（約6852兆台幣），不只帶動影視動畫、文創周邊產品，也促使人才投入動漫產業；另根據1111人力銀行調查，今年的應屆畢業生，有21.9%在畢業前就已找到工作，有26.5%正計劃「畢業前3個月」開始投履歷找工作，還有24.7%打算「畢業前1個月」展開求職，等於有7成3的應屆畢業生，預計在畢業前搶先卡位企業職缺。

城市科大數媒系主任賴泓錩表示，系上規劃讓學生從大三暑假起參與校外實習，藉由企業培訓讓功夫紮得更深，今年2位學生黃梓軒、韓葒正因為實習表現良好，畢業前已被全台前三大電影特效企業提前延攬。

東南科技大學同樣培育出優秀影視人才，數位媒體設計系學生動畫作品《瑕疵的自由, Freedom Of Defect》入圍俄羅斯加加林博士國際學生影展（Gagarin.Doc International Student Film Festival）之「隔離議題影片」奬項。

作品數位媒體設計系的陳聖中同學擔任導演，帶領崔博涵、周明昌、王韋鈞、陳開彥、簡嘉緯等五位同學共同創作。故事描述一個曾經擁有過「自由」記憶的機器人，在被強迫關入工廠後被剝奪自由，之後在一次意外事件中再度看見外面的世界，進而萌生「逃出」的念頭。

指導老師單忠倫表示，該組5位同學中有2位參與了系上國際動畫學程，並且獲選至專業動畫公司實習，參與國際動畫電影專案製作。全組成員對於動畫創作均充滿熱情，透過課程、實習，練就一身動畫製作的好本領。

(中時新聞網)