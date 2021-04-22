不只科技業在台灣發光發熱，隱身在各縣市鄉鎮的隱形冠軍，為本土產業寫下無數光輝紀錄，也稱的上是台灣之光。其中為國際自行車知名品牌代工生產製造的「銳展技研」，成立超過10年，以先進技術、尖端優質的產品獲得自行車大廠的肯定。

隨著近年環保風盛行，加上2020年疫情，帶動單車市場行情看漲，因應業務量的人力需求，擴大招募新血，「不限科系、經驗不限」，高中職畢有熱忱有意願，公司從零培訓，讓你成為獨當一面的專業人才。對員工最友善的是「每年都為員工加薪」，是實至名歸的幸福企業！

雖然是中小企業，銳展技研卻是小而美，福利一應俱全，包括全勤獎金、三節獎金、生日禮金、績效獎金、伙食津貼等。最讓人期待的年終獎金，只要年資滿1年，年終上看5~6萬元。

同樣顛覆薪資福利印象的，還有台南的「南元休閒農場」，被許多遊客譽為亞洲最美花園度假村的南元休閒農場，打造了豐富生態系，園內擁有2019種植物，共有寒帶、溫帶、熱帶等植物，還有樹木12萬餘株，每一季都有數百種珍奇花卉爭奇鬥豔，例如玫瑰、茶花、鬱金香、薰衣草、鼠尾草、杜鵑、蘭花、楓樹、日本紫薇等等不勝枚舉。

除了用心經營贏口碑之外，南元休閒農場對待員工也是極盡貼心，愛烏及屋，員工子女從國小至研究所，成績達標即可獲得1000元至8000元不等的獎學金。不只如此，公司還提供多樣獎金，三節獎金、生日禮金和年終獎金通通有，遇到結婚、生育等人生大事，公司也會祝福提供補助，在人生不同的重要時刻給與員工支持。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，好的企業更值得員工共同打拼，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行再度推出「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)