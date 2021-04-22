李翊君、周雅芳出席公益活動。（艾迪昇提供）

李翊君、周雅芳和導演伍宗德22日出席活動，為方舟啟智教養院公益代言，李翊君日前跌傷腳骨裂，表示現在走路還是一拐一拐的，但還是忍著痛拍公益影片，她因受傷，意外發現女兒很孝順，「女兒推輪椅帶我去醫院，我受傷之後，她把『媽妳需要什麼，我來幫你』、『媽，我幫妳洗澡』掛在嘴邊，我就覺得生病的福利也不錯」。

李翊君透露受傷回家之後，老公檢場揹她上樓，「我家是樓中樓，老公揹我上去，但揹了一次，我發現他好像體力不行，又一直唉唷唉唷，之後就買了一個助行器給我」，她還自己發明了「不用腳」的上下樓方式，「用坐的，一格一格下去，上樓也是一樣」，她說檢場也很驚訝問「妳怎麼上下樓的」。李翊君表示會努力康復，一定會在五月八日的台中演唱會穿上高跟鞋。

至於今年生日怎麼過？「生日，不要過了，過就是多一歲。我們家人一定會一起吃飯，生日就是感恩，平平安安到這個年紀。」她也呼籲各界踴躍捐款做公益，幫助需要幫助的人，李翊君表示目前雖然還不太能穿高跟鞋，但是會努力康復，一定會在五月八日的台中演唱會穿上高跟鞋。

伍宗德談到為方舟啟智教養院拍攝公益影片表示，為避免悲情，想了以自拍為主題，工作人員和李翊君幫憨兒們化妝，幫他們自拍，讓憨兒們留下難忘的回憶，李翊君難忘拍攝時，「一位全盲五、六十歲憨兒坐在輪椅上，抓著我的手叫我阿母，聽了覺得很難過，一定很思念家人」，她表示：「謝謝伍哥帶著我們做愛心，我們的人生是可選擇性的，憨兒先天就是很弱勢的，我平常就有捐款習慣，這次跟著伍哥、雅芳做善事，是積福德，能幫助到他們，我才是最有收穫的 。」

李翊君拍公益影片看大字報，伍宗德笑說：「還好她是歌手，如果戲劇圈要看大字報，會被罵死，我當時聽到要看大字報，心想是李翊君我不能講。」李翊君趕緊說：「伍哥對不起，我下次改進，歌詞忘詞還可以帶過，但是劇本一定要一字不漏啊！」

(中時 )