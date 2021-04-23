美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，火星探測車「毅力號」持續創造歷史，昨天成功將火星大氣的二氧化碳轉化成氧，是第一次在另一個行星造氧成功。

NASA太空技術任務副局長魯伊特（Jim Reuter）表示：「在火星上把二氧化碳轉化成氧，是非常重要的第一步。」

「毅力號」（Perseverance）用的是其右前方內建、麻省理工學院（MIT）設計的「火星氧氣就地資源利用實驗儀」（Mars Oxygen In situ resource utilization Experiment, MOXIE）來製造氧，這個汽車電池大小的金盒子利用電力和化學特性分解二氧化碳分子，成功製造出氧。

由於二氧化碳是由1個碳原子與2個氧原子組成，MOXIE製造氧的副產品是一氧化碳。

MOXIE不僅可製氧供未來登上火星的太空人呼吸，往後火箭回程，也無須從地球拖大量氧氣過去作為推進劑，可望替人類未來探索鋪路。

MOXIE第一份成績單是製出5公克的氧，相當於一個太空人執行正常活動10分鐘需要呼吸的量。MOXIE原本設計是每小時可製造最多10公克氧，工程師現在將進行更多實驗試著提高產量。

MOXIE以鎳合金等耐熱材質製造，可耐攝氏800度高溫，上面薄薄的黃金塗層，則可確保它不會散發熱氣導致車「毅力號」受損。

麻省理工學院工程師赫克特（Michael Hecht）表示，一噸版本的MOXIE可製造約25噸氧，供火箭從火星發射所需。

由於火星大氣有96%都是二氧化碳，從火星大氣製造氧，會比從火星地表下抽取冰來製氧可行許多。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100422

(中央社)