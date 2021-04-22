明明天天很忙，加班加到懷疑人生，但老闆還是看不見你，學宮鬥玩手腕可能還是會被黑化，職場這條路不能一路走到黑，與其勾心鬥角，不如把時間花在提升自己、厚實自己、讓自己變強大，當機會來時，才能穩穩抓住它。

想在職場上抵擋各方洶湧浪潮，穩站主場C位（意指最中間也是最重要的位置），「實力」往往是堅強後盾，而職場實力其實是來自持續進修。千萬不要以為出了校門就不需要再學習了，步入職場只是人生一個新的關卡開始，更要主動積極的學習職場生存法則，新知識與新技能，便是保持自我增值最直接有效的方式。

為協助所有上班族提升職場職能力，1111進修網「2021線上職能進修展」正式開跑，網羅全台各大學院優質課程，從學分、碩專、EMBA職訓補助課程，破千門的課程，讓在學學子、新鮮人、資深職人都能再進階，開發第2技藝，為職場生存戰補血，原地復活，還能墊高加薪談判備籌碼。

1111進修網經理林頌恩表示，根據1111人力銀行調查，已在職場多年的老鳥上班族，在職涯「學用合用」與「學用落差」的比例各佔50%，其中有1.8%認為「選對系入對行，完全學以致用」，有31.4%為「在校所學僅部分符合企業需求仍需持續進修」，還有14.7％表示「學用落差大，在校所學無法滿足企業需求」。

由此可知，身處在數位浪潮迭起的時代，不論你是職場老手或在學學子，進修已是不可逆的現今趨勢，深化成為自覺，主動自發精進，才不至於陷入「做中學」，「學中錯」之窠臼，出脫不得。

「2021線上職能進修展」以4大專區為指引，包括「推薦學分」「嚴選碩專」、「課有補助」、「網友熱搜」，不論你是在學學生，想就近提升，或是決心深造，再闖碩士挑戰博士，抑或是職場好手，政府補助來相挺，再進化迎向挑戰，這裏包山包海通通都有。

值得一提的是嚴選「焦點大學」專區，內含全台知名大學院所有開立課程。像是提供語文、數位、證照、健康養生等短期進修課程的東吳大學，以資訊為主軸，協同有志發展資訊領域者，共同致力於推動教師專業發展的高雄師範大學，跟提供醫護類推廣教育相關課程，提昇醫護就業人員之專業知能，並開辦各項社區終生學習之醫護保健實用課程的國立臺北護理健康大學推廣教育中心等。還有交大、臺科大、元培、龍華科大、銘傳，海量破千課程都在此，只怕你不學，沒有你學不到的。

不怕重溫當年落點分析之壯烈，只要點擊焦點大學，有學分、拿學分，選口碑準沒錯。拾起書包一同返校學習，力拼職場C位出道吧。「2021線上職能進修展」

(中時新聞網)