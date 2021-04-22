隨著全球量化寬鬆政策，加上台商回流投資，國內資金充沛，財政部統計顯示，2020年民間參與公共建設共計94件，與前一年相當，簽約金額達1449億元，年增率約15％，折算平均每件為15.4億元，分別創10年來新高及次高。

就公共建設類型來看，文教設施最多、有20件占21.3％，其次為交通建設16件，及運動設施9件；民間投資金額方面以交通建設類137億元最高，占9.5％，其次為環境污染防治設施133億元，以及文教設施類100億元。

2020年的前3大案為財政部的台北市世貿三館設定地上權313億元、交通部台中港西11-12土地契約172億元、以及台南市政府台灣三部曲歷史文化園區案99億元。

按辦理機關別觀察，早期促進民間參與公共建設由中央主導居多，2011年以來重心轉移至地方，而2020年中央部會簽約金額926億元，是近5年來再度超越地方政府，其中以財政部簽約500億元最高，次為交通部316億元。

地方政府向來以台北市、高雄市排名較佳，但是去年新北市以224億元居冠，次為台南市114億元及新竹縣65億元，新竹縣近年來促參簽約金額表現頗佳，去年更超越台北市，擠入前3名。

(中時 )