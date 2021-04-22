未來科技不斷創新，醫療數位化是國際發展趨勢，如長照、零距離接觸和遠距醫療等。中央大學就瞄準醫療展業未來發展，日前與天晟醫院簽署「聯合研發中心」 意向書。雙方結合學界創新研發能量和醫療服務，一同為醫療研發、醫療服務、培育人才努力；而以培育醫護人才見長的長庚科技大學，日前舉辦校園徵才活動，湧入80間廠商，提供超過3000個工作機會。

根據1111人力銀行調查資料顯示，去年每位醫事相關科系的畢業生，初入職場時，平均有5個工作機會可供選擇，隨著2025年台灣即將邁入「超高齡社會」，醫事從業人員需求將持續增長，顯見人才培育、技術突破之重要性。

中央大學校長周景揚表示，中大針對生技醫藥、醫療服務等相關研究，除生醫理工學院之外，工學院、資電學院、理學院與管理學院也有許多老師投入相關的研究，與天晟醫院成立聯合研發中心，希望結合醫療科技，朝向精準醫療、預防醫學等方向努力。

天晟醫院創辦人、中大校友總會理事長張育美表示，中央大學是大桃園地區的重要科技研究學府，結合醫療服務與現代科技，讓科技研發在醫療端獲得實證，對提升醫療的科技化、精準化都是相當有助益的。

此次長庚科大校園徵才活動，湧入多家廠商，瞄準醫療、長照、生技等產業徵才。勞動部桃竹苗分署及桃園市就業服務處亦設攤協助輔導，提供就業諮詢、履歷健診、面試指導等服務，參加徵才活動的學生表示，現場直接和廠商面試，省去交通往返時間，感覺較為自在且更能展現實力，參展廠商則感謝學校提供徵才環境，能有效招募優質新鮮人。

該校校長樓迎統表示，後疫情時代健康照護產業成為熱門職業，長庚科大畢業生平均起薪超過4萬元，為引導學生職涯發展，學校培育以專題製作、校外實習、語文溝通、服務學習、專業證照及競賽參與為核心的「長庚六藝」，打造學生就業的關鍵力，該校畢業生一直是業界搶手的人才，歷年畢業生就業率均達90%以上。

(中時新聞網)