東元電機董事長邱純枝，今天終於打破35天以來沉默，直接回嗆前常務董事黃育仁的批評。她強調，「誠信」是經營企業非常重要的資產與準則，過去一年來與黃育仁是合作的隊友，如今聽到他的種種發言，心中肺腑之感「是被倒打一把」的錯愕與震驚，「我被插了很多刀」。

邱純枝說，去年一年來，看到寶佳集團大舉買下東元許多股票，成為大股東，我們在未接觸寶佳、不了解寶佳是敵是友的情況之下，我們身為東元人，是合作的隊友，是戰友。

未料，三月十八日收到前常董黃育仁的辭職函後至今，屢屢看到黃育仁在媒體上的發言，「如今看起來，是有很多算計與鋪陳，誠信何在！」

邱純枝還很直白地說，「我要對菱光提問」，以東元身為菱光小股東來請問。

第一問，黃育仁個人在菱光有沒有持股？他是東友科技的法人代表，東友科技有授權他這樣做嗎？

第二問，菱光科技研發費用佔比8~9℅，既然比東元高3~4倍，那麼菱光的創新成果有哪些？會不會創新太慢？每年的創新帶給菱光哪些營收與成長？

第三問，黃育仁到底是代表個人？還是真的有代表五大家族？拿出改革東元當作最大訴求，公司有不足之處，都會虛心接受批評與指教。

第四問，聽著他的言論，讓人感到背後有很多的「恨意、積怨、仇恨」？我們身為東元的員工，都是基於愛公司的心情來做事，如今對黃育仁的許多說話，感到很困惑。

第五問，東元是一家上市公司，有8萬多個股東，經營團隊與董事會是以創造對東元最大多數的利益來達到經營目標，黃育仁卻說東元是一言堂，可以提出具體的案例嗎？是在哪種情境下讓你有覺得一言堂的感覺？

第六問，我國社會存在著「敬老尊賢」美德，我有問同事們，常聽到會長黃茂雄的說話會覺得如何？同仁們說「有用的就聽一聽，沒有很大影響的就擺一邊，還是繼續要做事情」，如果敬老尊賢就稱作為一言堂，那面對許多企業界借前輩又要如何面對與應對呢？

第七問，黃育仁希望用另一個聲音來表達他的公司治理方針，承諾不作人身攻擊。可是回顧過去以來的發言，「不算是一種人身攻擊嗎？」邱純枝說她個人雖非出身東元創始五大家族，但對東元的投入比更多人還身，「我們都是愛公司戶東元的，希望你能好好經營菱光、東友，不應該有這樣的不愉快，不希望傷害東元與菱光」。

第八問，黃育仁在辭去常務董事以前，有對東元發表任何意見嗎？我們董事會成員在董事會有制止任何一個人、包括黃育仁發言的行為嗎？（一旁是董事會執行顧問的董事林弘翔立馬正明說：沒有被制止過），除了董事會之外，還有常務董事會議，裏頭根本沒有會長黃茂雄出席，「很難想像所說的，心目中的巨大影像力」是指誰？常務董事會中並沒有黃會長呀！

邱純枝強調，以上都是她的肺腑之言。

(中時新聞網)