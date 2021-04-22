全民瘋當航海王，近期航運三雄人氣爆棚，股價天天狂噴，4月以來漲幅超過60%，為何這波漲勢像瘋狗浪一樣停不下來，分析師指出，從航運族群漲幅和周轉率來看確實過熱，但短期技術面過熱，本益比偏低的話就不是過熱，指標股長榮、陽明本益比只有個位數，相較IC設計動輒30倍以上本益比低很多，即使航運股過熱也沒有泡沫疑慮，建議空手投資人等股價壓回見黑再買，千萬不要追高，以免被短套。

全球缺櫃、塞港情況依舊嚴重，加上看好航運報價飆漲，傳出5月起長約價格較去年同期翻倍甚至更高，且就算加錢也沒艙，貨櫃三雄受惠運價持續上漲，近期成為資金競逐標的，股價也不斷改寫歷史新高。

萬寶投顧總監蔡明彰在《這！不是新聞》中指出，航運股4月份漲幅確實過熱，四維航漲幅85%、陽明上漲66%、長榮66%、萬海62%，台航和裕民漲幅也有5成，再從周轉率來看，四維航周轉率高達139%，長榮衝上97%。

他表示，從股價漲幅和周轉率來觀察的確過熱，但過熱的定義是什麼，技術面過熱就讓股價稍作休息，周轉率過高就降溫一下，但真正過熱是指泡沫，若一家公司價值只有20元、股價飆到100元就慘了，總有一天泡沫會戳破，原因在於估值（本益比）太高，本益比來到50倍、100倍相當危險。

蔡明彰認為，短期技術面過熱，估值（本益比）偏低的話並非過熱，舉貨櫃三雄為例，長榮外資預估今年EPS 10.73~20.31元，本益比7~3.7倍，美系外資目標價101元；陽明今年法人預估EPS 20~26元，本益比3.1~2.4倍，法人目標價62元；萬海今年法人預估 EPS18元，本益比4.97倍，法人目標價128元。

近期航運股大漲那麼多，為何散戶前仆後繼頂著鋼盔向前衝，他分析最大關鍵在於本益比仍然偏低，IC設計本益比動輒30倍、60倍，投資人不敢碰，因此搶買本益比僅個位數的航運，建議空手者等股價壓回見黑再買，千萬不要追高，以免被短套。

長榮今（22日）股價衝破80元大關創下波段新高後，短期漲幅過大，獲利回吐賣壓出籠，終場下跌3.95%、收在72.9元；陽明也重挫4.9%、收在59.6元；萬海大跌4.24%、收在85.8元。

(中時新聞網)