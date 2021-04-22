據兩位熟悉其計劃的知情人士稱，蘋果將擴大其廣告業務，就像它為iPhone引入了新的隱私規則一樣，這可能會削弱其競爭對手包括Facebook所提供的廣告。

這家iPhone製造商已經在其App Store上出售搜索廣告，使開發人員能夠為獲得最佳結果付費。例如，在搜索「Twitter」時，第一個結果當前是TikTok。

蘋果現在計劃在其App Store搜索頁面的「建議」應用程式部分中添加第二個廣告欄位。一位知情人士說，這個新的廣告欄位將在月底推出，並允許廣告商在整個網路上推廣他們的應用程式，而不是響應特定的搜索。

擴張是蘋果計劃增強自己的廣告業務的第一個具體信號，它計劃撼動以Facebook和Google為首的更廣泛的3500億美元數位廣告產業。

蘋果即將發布的軟件更新iOS 14.5將禁止應用程式和廣告商未經其明確同意而收集有關iPhone用戶的數據。預計大多數用戶將被拒絕追踪，這對行動廣告行業的運作方式造成了巨大的打擊。

蘋果曾表示，這些變化將改善其用戶的隱私，但一些批評家指責該公司希望擴大自己的新興廣告業務。Facebook執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）表示：「蘋果公司可能會說他們正在這樣做是為了幫助人們，但是這些舉動顯然符合他們的競爭利益。」

(中時新聞網)