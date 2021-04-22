新北市加利科技有限公司負責人林明進，曾語出驚人說「以國家隊為恥」，竟被查出以大陸口罩混充實名制口罩，至今狡辯不肯認罪，士林地檢署日前查出，去年3月，口罩還在「全面徵用」期間，林明進就進口大陸口罩6萬9570片印有「MADE IN TAIWAN」字樣，涉犯刑法中虛偽標示原產地起訴。

衛福部部長陳時中曾批評林明進「犯法在先，還講一些五四三」，所指的就是林3月29日，透過陸籍劉姓人士進口6萬多片口罩，基隆關報關時，查驗人員就從口罩鋼印上，赫見印有「MADE IN TAIWAN」字樣。

林辯稱是，曾向劉男購買一台製作口罩機器，鋼印是「MADE IN TAIWAN」，早已進口放在工廠內，但廠商說當時測試機器時有6萬多片印有「MADE IN TAIWAN」字樣，無法銷售，要求林購買，他才會進口，但檢察官痛批，測試也不用著6萬多片，不採信林的說法。

檢方表示，由於9月間已經採取「定額徵用」，但3月是「全面徵用」，海關及時查獲，並未販售到市面上，依違反農工商商標最虛偽標示原產國起訴林明進。

(中時 )