小米獨立品牌POCO今(22)日推出旗艦殺手POCO F3 5G、性能怪獸POCO X3 Pro兩款手機，搶攻5G與4G機款中的雙旗艦，隨著大陸品牌手機的重新回歸，台灣智慧型手機市場也恢復以往的熱鬧景象，在5G時代也讓市場有更多選擇。

POCO於今年1月首次以獨立品牌角色在台推出POCO M3，即在旗下僅一款手機且在一月銷售僅10日，一舉挺進2021年1月台灣手機市場前十大手機品牌，為進一步完整POCO在中、高階手機市場的佈局，POCO今日宣布在台推出旗艦殺手POCO F3 5G、性能怪獸POCO X3 Pro，將成為5G與4G機款中的雙旗艦，以超越同級產品的性能表現，大舉挺進手機市場。

POCO F3 5G搭載高通Snapdragon 870旗艦5G行動平台，以6.67吋支援120Hz變動更新率的AMOLED孔洞式螢幕，讓遊戲或影音畫面更加流暢，搭載4520mAh大容量電池及4800萬像素AI三鏡頭，規格劍指旗艦市場。

POCO F3 5G提供深海藍、極地白、夜幕黑三種顏色供選擇，6GB+128GB售價為10,999元、8GB+256GB售價為12,999元，POCO F3 5G全系列(除6GB+128GB極地白外)將於4月22日晚間8點起於POCO官網、PChome24h購物POCO旗艦館、MiTCH時尚選貨電商、senaonline神腦生活及friDay購物搶先開賣。

POCO X3 Pro搭載高通Snapdragon 860行動平台，同時配備支援120Hz更新率的6.67吋AMOLED孔洞式螢幕、5160mAh超大電池與4800萬像素AI四鏡頭，提供幻影黑、金屬銅、冰霜藍三種顏色，6GB+128GB售價為7499元；8GB+256GB售價為8499元。

POCO X3 Pro同樣也於4月22日晚間8點起於POCO官網、PChome24h購物POCO旗艦館、MiTCH時尚選貨電商、senaonline神腦生活及friDay購物搶先開賣。

(時報資訊)