22日，是新冠病毒肆虐印度最嚴重的一天，同時，也是全球疫情發展又創新高的一天。印度政府最新統計，其每日新確診者高達314,835位，刷新全球單日染疫紀錄。同時，也打破全世界疫情最為嚴重的美國，於元月時所創下297,430位最高紀錄。
印度的醫療設備嚴重不足，以北部與西部醫院來說，甚至還包括首都新德里，都宣稱治療新冠病患的氧氣量，只剩下幾個小時的使用時間而已。
同時，超過三分之二的醫院也沒有空病床可以使用，印度政府也呼籲新冠患者留在家中不要到醫院。所以，也可以說新冠病毒徹底瓦解印度的醫療系統。
目前，印度新冠總病例數為1593萬人，死亡人數為184,657位。
諷刺的是，印度是當今全球最大新冠疫苗生產國，但政府還是苦於疫苗數不足以供應其六億民眾使用。
疫情日益嚴重下，總理莫迪(Modi)於本周也下令各地，封城是最後手段，政府也正在努力增加氧氣供應量與籌到足夠的疫苗數量以供施打。
(時報資訊)
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