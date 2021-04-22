行政院長蘇貞昌今（22）日指出，去年新冠肺炎疫情肆虐全球，但在國人團結防疫下，在最壞的年代拚出最好的經濟成績。同時，在嚴守財政紀律下，去年中央政府總決算歲入歲出賸餘1295億元，不僅連4年有賸餘、更已連3年賸餘超過千億元。

行政院會今日通過主計總處編具的「109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算」，將依決算法規定於本月底函送監察院。

蘇貞昌指出，去年累計賸餘1113億元、年增450億元，顯示國人在疫情肆虐下仍努力拚出好成績。政府遵守財政紀律，不但做出績效，改善財政亦有成效。強調未來請各機關繼續秉持撙節原則，當省則省、當用則用，既落實預算執行，亦促進政府財政永續發展。

主計總處表示，109年度中央政府總預算歲入2.1兆元、較預算數增加620億元，歲出2.07兆元、較預算數節餘380億元，歲入歲出賸餘1295億元，較預算數增加1000億元，扣除債務還本850億元後，尚有收支賸餘445億元，原預計舉債555億元未執行。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算方面，主計總處指出，原編列歲出預算數2230億元。實際歲入決算數5億元，主要係變賣刨除瀝青廢料等收入，歲出決算數2163億元、較預算數節餘67億元，合計歲入歲出相抵差短2158億元，全數以舉借債務彌平。

(時報資訊)