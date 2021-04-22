為紀念臺灣同胞愛國的優良傳統，進一步推動兩岸歷史文化交流，湖北省、武漢市海峽兩岸交流促進會與臺灣著名作家、辜金良文化基金會董事長藍博洲合作，在上海市臺聯的大力支持下，舉辦專題展覽——“跨越海峽的青春之歌”日據時期臺灣學生反殖民鬥爭圖文展。

在武漢辛亥革命博物館開幕，臺灣青年反殖民鬥爭的人生歷程感動了不少觀眾。

臺灣著名作家、辜金良文化基金會董事長藍博洲，湖北省文聯主席劉醒龍，上海臺聯副會長莊振文、臺盟深圳市委前主委宋亮等多名嘉賓，以及在漢臺胞和兩岸青年代表近200人參加活動並觀展。

展覽由上篇“文化抗日群英譜”、下篇“抗戰烽火中的臺灣青年”組成，通過500多幅珍貴歷史圖片和3萬餘字的文字說明，全景展示了1895年至1945年日本帝國主義佔據臺灣期間，大批臺灣進步青年不屈不撓反抗日本殖民統治、奔赴祖國大陸參加民族抗戰、矢志不渝推進民族獨立和國家統一的奮鬥歷程。

在漢臺胞王天山看完展覽後感慨：“我第一次瞭解到當年有那麼多臺灣青年回到祖國大陸參加抗戰，他們拋頭顱灑熱血，都是為了中華民族的偉大復興，這樣的愛國情懷令人感動。”

該展通過五百多幅珍貴歷史圖片，向兩岸同胞全景展示了1895至1945年期間臺灣青年不屈不撓反抗日本殖民統治，矢志不渝推動民族獨立、社會進步的奮鬥歷程，是時代青年為了國家和民族利益英勇獻身的精神寫照。展覽旨在增進兩岸同胞彼此之間心靈契合，凝聚中華兒女攜手推進兩岸關係和平發展、同心實現中華民族偉大復興，據悉，展覽將展至5月10日。

(中時新聞網)